ليبيا – إستعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الأحد مع وزير المواصلات ميلاد معتوق عدد من المواضيع التي تهم الوزارتين بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تكثيف الجهود والتعاون بين الوزارتين في كافة المجالات خاصة الأمنية منها كالمنافذ البرية والجوية والبحرية وتحديد مهام كل جهاز أمني على حدا .

وشدد المجتمعون على ضرورة الاهتمام بتصاريح الدخول والخروج من هذه المنافذ والاهتمام بتفعيل كافة اللجان المشتركة وإقامة ورش عمل ومؤتمرات محلية لتوحيد المواقف.