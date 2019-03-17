ليبيا – أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بأشد العبارات الجريمة التي وقعت وسط مدينة سبها و المتمثلة في الهجوم المسلح على إحدى الدوريات التابعة لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن المدينة و التي نتج عنها مقتل ر.ع.أ عبد النبي المهدي متأثر بجراحه.

داخلية الوفاق نوّهت في بيان لها إلى إصابة أحد المجرمين حيث يتلقى الىن العلاج بمركز سبها الطبي وتم القبض على اثنين من العصابة الإجرامية التي ارتكبت هذا العمل الجبان.

وأكدت الوزارة على أن هذا العمل الإجرامي الجبان لن ينال من عزيمتها و إصرارها في دحر الجريمة وملاحقة المجرمين العابثين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم للعدالة.

كما وتقدمت الوزارة بأحر التعازي و أصدق المواساة لأسرة المهدي، داعية الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.