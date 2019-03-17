ليبيا – أكدت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلي اللافي في كلمتها أثناء مشاركتها برفقة نائبتها حنان الفخاخري في أعمال الدورة 63 لوضع المرأة بالأمم المتحدة، قدرة المرأة الليبية على المشاركة في عملية البناء والتنمية وتعزيز الأمن والسلام في ليبيا من خلالها خوضها عديد التجارب في مختلف المجالات.

رئيس الوحدة ونائبتها إلتقت وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة اسا ريغنيز حيث تم بحث عدد من المواضيع التي تدعو إلى تعزيز دور المرأة ومكانتها في كل المجالات وزيادة مشاركتها في برامح التنمية المستدامة.

وإجتمعت اللافي والفخاخري نائبة الأمين العام هيفاء أبو غزالة حيث تطرق اللقاء لكيفية حماية المرأة الأرملة والمطلقة وذوي الإعاقة وتسهيل سبل الحياة الكريمة لها ولأبنائها وأهمية الأمن الغذائي للأسرة خاصة بالمناطق الريفية والعمل على دعم التعليم من أجل القضاء على الأمية بالإضافة للمواضيع التي تخدم المرأة في القطاعين العام والخاص.

وناقشت اللافي والفخاخري خلال لقائهما مجموعة مكتب الأمن والسلامة والمكتب السياسي للمرأة بالأمم المتحدة التحديات التي تواجه المرأة الليبية والعمل على إتاحة الفرصة أمامها لإثبات قدرتها على العطاء.

على هامش الدورة التقيا أضياً برئيس بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة‏ بنيويورك المهدي المجربي الذي أشاد بالدور الذي تلعبه الوحدة في دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.