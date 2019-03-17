إسبانيا – أعلن نادي إشبيلية الإسباني الأحد عن عودة الإسباني رامون رودريغيز الشهير باسم “مونتشي” لمنصب المدير الرياضي للنادي الأندلسي عقب انفصاله عن روما الإيطالي قبل أيام قليلة.

وقال إشبيلية في بيان نشره اليوم على موقعه الرسمي في الإنترنت: “تم الاتفاق بين إشبيلية ومونتشي على العودة إلى منصب المدير الرياضي الذي تركه منذ عامين”.

وانتقل حارس إشبيلية السابق إلى روما منذ قرابة عامين لكنه انفصل عن فريق العاصمة الذي خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وكان الفريق الأندلسي قد أعلن الجمعة إقالة مديره الفني بابلو ماتشين بسبب سوء النتائج، ليحل مكانه المدير الرياضي للنادي، الإسباني خواكين كاباروس.

يذكر أن إشبيلية يحتل المركز السادس في الليغا وقد خرج من بطولة يوروبا ليغ الخميس الماضي.

المصدر: وكالات