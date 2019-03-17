روسيا – أعلن رئيس المركز القومي لمعهد كورشاتوف للبحوث، ميخائيل كوفالتشوك، أن روسيا قد تمتلك إحدى أقوى وحدة بحوث النيوترونات في العالم، بحلول نهاية عام 2019.

وقال كوفالتشوك خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “يقع أحد المشاريع في منطقة غاتشينو، حيث تم قبل فترة إنجاز المرحلة الأولى منه وتشغيل أقوى مفاعل نووي في العالم لدراسة النيوترونات”.

وأضاف كوفالتشوك قائلا: “إذا سار كل شيء وفق الخطة المقررة فسوف ننتهي في نهاية السنة الحالية من إنجاز جميع مؤشرات هذا المشروع”.

وأضاف رئيس المركز القومي لمعهد كورشاتوف أن هناك مشروعا لإنشاء شبكة مصادر وطنية للسنكروترونات (مسرع دوراني تزامني)، حيث تم إنشاء أول مصدر من الجيل الرابع، يعد وحدة فريدة لا مثيل لها في العالم حاليا ولن يكون قبل 10-15 سنة. وستسمح هذه المصادر بإنشاء قاعدة علمية فريدة من نوعها، تضمن توفير مستوى علمي جديد للمراكز العلمية الرئيسة في البلاد.

المصدر: نوفوستي