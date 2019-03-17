ليبيا – قال مدير شركة بياتشنتيني الإيطالية ميكائيل سيموني إن الشركة الإيطالية المنفذة لمشروع تطوير ميناء زوارة ستعمل على توسيع الرصيف التجاري للميناء بالإضافة إلى تعميق الميناء إلى نحو 7 أمتار.

سيموني أشار في تصريحات لـ218 تابعتها صحيفة المرصد إلى أن تكلفة المشروع بلغت 62 مليون دينار، مؤكداً على أن الشركة الإيطالية بدأت فعلياً في العمل داخل الميناء عبر مهندسيها وعمال أجانب من جنسيات عدة.

وعبّر الوفد الإيطالي عن سعادته بالوضع الأمني في مدينة زوارة وأوضح أن مشروع تجهيز الميناء سيستغرق نحو سنتين، مشدداً على أنه ستكون للميناء أهمية كبيرة جداً لمناطق غرب ليبيا وأن تأخير تنفيذ المشروع جاء نتيجة سوء الأوضاع الأمنية منذ عام 2013.

يشار إلى أن مدينة زوارة تستعد لإحياء الميناء التجاري خاصة بعد زيارة مدير شركة بياتشنتيني الإيطالية اليوم الأحد برفقة وفد رفيع المستوى إلى مقر المجلس البلدي زوارة.