ليبيا – وقع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى خلال زيارة رسمية أجراها أمس السبت إلى العاصمة الروسية موسكو عدداً من إتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا في مجالات الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها أن الإتفاقيات نصت على تعزيز التعاون في مجال العلوم والأبحاث الطبية وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين.