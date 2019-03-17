ليبيا – وقع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى خلال زيارة رسمية أجراها أمس السبت إلى العاصمة الروسية موسكو عدداً من إتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا في مجالات الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.
وزارة الصحة بحكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها أن الإتفاقيات نصت على تعزيز التعاون في مجال العلوم والأبحاث الطبية وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن وكيل عام وزارة الصحة بحث في لقاءً جمعه مع النائب الأول لوزير الصحة الروسي ديميتري كوستينيكوف إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية في ليبيا إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الليبية الطبية والطبية المساعدة.
يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رقم 280 لعام 2019 بشأن تكليف وكيل عام وزارة الصحة بمهمة عمل رسمية في روسيا لمدة 5 أيام للتباحث حول تعزيز التعاون الصحي بين البلدين .
هذا وقد رافق وكيل عام وزارة الصحة في زيارته كلُ من مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.