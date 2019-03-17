انجلترا – يسعى النجم المصري محمد صلاح لتحقيق رقم تاريخي والعودة لهز الشباك اليوم الأحد حين يحل فريقه ليفربول ضيفا على فولهام ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحرز صلاح أي هدف خلال آخر 4 مباريات في البريميرليغ، لذا هو بحاجة لإنهاء أزمته التهديفية من خلال مواجهة فولهام الصاعد هذا الموسم للمسابقة.

وسيحاول صلاح التوقيع على هدفه الـ50 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 67 مباراة، ليتجاوز فرناندو توريس كأسرع لاعب يصل إلى هدفه الـ 50 في أقل عدد من المباريات، حيث فعلها المهاجم الإسباني في 72 مباراة.

وغرد الحساب الرسمي للبريميرليغ على “تويتر”، بأن المهاجم المصري اشترك في 12 هدفا أحرز6 أهداف وصنع مثلها، خلال آخر 8 مباريات خاضها أمام الفرق الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك الريدز فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً على حساب مانشستر سيتي الذي يتصدر برصيد 74 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثاني

يذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 17 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، وبفارق هدف واحد عن المتصدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

المصدر: تويتر