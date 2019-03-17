ليبيا – قام عميد بلدية سرت مختار المعداني بزيارة ميدانية لمقر الحرس البلدي سرت اليوم الأحد بحضور العقيد فتحي اشكرني آمر الحرس البلدي سرت.

المعداني إستمع بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية للمشاكل التي تعيق تشغيل الحرس البلدي بشكل كامل وتعهد بالبداية الفعلية للصيانة وتوفير الإمكانيات.

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وطالب المعداني الحرس البلدي بأن يكونوا في مستوى المسؤولية باعتبارهم هم المرآة التي تعكس صورة البلدية، متقدماً بالشكر لهم على المجهودات التي يقوموا بها بالرغم من قلة صقف الإمكانيات وكبر التحديات واتساع الرقعة الجغرافية.