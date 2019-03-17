الكويت – أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 68.3 بالمائة خلال 2018، قياسا على العام السابق له.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، الأحد، أن الفائض التجاري ارتفع إلى 10.932 مليارات دينار (36 مليار دولار) بالعام الماضي، مقارنة بفائض 6.494 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) في 2017.

وأوردت البيانات أن قيمة صادرات الكويت زادت 30.5 بالمائة إلى 21.7 مليار دينار (71.5 مليار دولار) خلال 2018، مقابل 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بالعام السابق له.

فيما صعدت قيمة الواردات بنحو 6.4 بالمائة إلى 10.83 مليارات دينار (35.7 مليار دولار)، مقارنة مع 10.182 مليارات دينار (33.5 مليار دولار) في 2017.

والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.

الأناضول