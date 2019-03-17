ليبيا – قامت المؤسسة الوطنية للنفط أمس السبت بتسليم المستشفى الجامعي بطرابلس وحدة قسطرة قلبية ووريدية سيتم استعمالها في الحالات المعقّدة لجراحة القلب.

الجهاز المتطور القائم على التصوير الطبي والذي تبرعت به وأشرفت على تركيبه المؤسسة الوطنية للنفط وفقاً لمكتبها الإعلامي في إطار برامج التنمية المستدامة التي تنفذها سيساهم في توفير رعاية صحية ممتازة لمرضى القلب والشرايين في ليبيا.

كما وقعت المؤسسة على عقد صيانة يمتد لأربع سنوات وذلك لضمان استمرار اشتغال الأجهزة إضافة إلى تنظيم تدريب طبي داخل البلاد وخارجها لفائدة الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي بطرابلس لاطلاعهم على آخر التقنيات والخبرات في المجال الطبي.

وحضر حفل التدشين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله برفقة مدراء الادارات المكلفة ببرامج الدعم والتواصل مع المجتمع المحلّي.

وتوجه صنع الله بكلمة إلى الكوادر الطبية بالمستشفى قائلا: “إن الوطنية للنفط تفخر بالمهارات والكفاءات العلمية العالية للكوادر الطبية في هذا المستشفى وسيساهم هذا المشروع في دعم هذه القدرات وتشجيعها على مزيد العطاء لهذا البلد العزيز، إنّه حقاً لفخر لنا أن ندعم هذا العمل الذي من شأنه أن يغير حياة الكثيرين من المرضى ونأمل أن تبعث الأجهزة التي وفرتها المؤسسة لهذا الصرح الطبي الذي يعتبر من الوجهات الرئيسية للمرضى من كافة انحاء ليبيا، الأمل والتفاؤل في قلوب المرضى”.

صنع الله أكد على أن هذا المشروع يعتبر جزءا من اسهامات المؤسسة الوطنية للنفط في قطاع الصحة في ليبيا، مشيراً إلى بذلهم قصارى ما في وسعهم لدعم جميع المناطق وضمان جاهزية الأطباء لخدمة كافة الشعب.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت أيضاً بتنفيذ بعض المشاريع لدعم المستشفيات في بلديات حوض مرزق والقطرون والجبل الغربي وجبل نفوسة والرجبان والزنتان، إضافة إلى المنطقة الغربية المتاخمة لمجمع مليته ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها(انشاء عيادة طوارئ بجالو، تقديم أجهزة طبية لمستشفى أوباري، تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمستشفى الأورام بصبراته، توفير جهاز قسطرة قلبية مماثل لمستشفى القلب ببنغازي).

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