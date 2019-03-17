ليبيا – نفى المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي الأخبار المتداولة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مدير الأمن العميد عادل عبد العزيز لمحاولة اغتيال أمس السبت أمام مقر المديرية.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن العميد عادل عبد العزيز لم يكن متواجد أمس السبت بمقر المديرية.

وطالب المكتب الإعلامي الجميع بتوخي الحذر من استقاء الأخبار من المصادر المجهولة التي تحاول إرباك الشارع العام في المدينة.

ونوّه المكتب الإعلامي في منشور سابق له أنّ الظّروف الأمنية بالمدينة شبه ممتازة وتحسنت بنسبة 80%.