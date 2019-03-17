ليبيا – عقد أمس السبت إجتماع أمني في مقر مديرية أمن طرابلس برئاسة مدير الأمن حيث حضر الاجتماع مساعد المدير للشؤون الأمنية وضم الاجتماع رؤساء مراكز الشرطة ومكاتب البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن طرابلس.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية أهمية التقيد بالضبط والربط والتقيد بمواعيد الحضور والانصراف للاعضاء وبالتعليمات الصادرة بخصوص أرتداء الكيافة الكاملة الخاصة بالشرطة.



وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور التحري والقبض والتعاون مع مكاتب البحث الجنائي في الحد من الجرائم والسرقات بالإضافة للرفع من مجهودات مكاتب التحقيق الدورى وفتح المحاضر للمواطنين دون مماطلة.



التنبيه الدائم والمستمر للرفع من المجهودات المبذولة خدمة للمواطن ولتحقيق الأمن والسيطرة الأمنية .