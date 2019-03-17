فلسطين – هاجم مستوطنون يهود، الأحد، بلدة عصيرة القبلية بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة بحماية قوة من الجيش الإسرائيلي، ورشقوا منازل ومركبات فلسطينية بالحجارة.

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين المستوطنين والأهالي، تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر الشهود، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا.

ويأتي ذلك عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، على الأقل، وإصابة آخران أحدهما في حالة حرجة جدا، والآخر إصابته خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي “أرئيل” و”جيتاي”، وسط الضفة الغربية، حسب قناة عبرية.

الأناضول