ليبيا – قام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس السبت بجولة تفقدية لعدد من المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية مصراتة رفقة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق كلًا من “المركز الصحي شهداء المقاصبة، العيادة المركزية لطب وجراحة الفم والأسنان الرويصات،مستشفى قصر أحمد القروي،مستشفى المحجوب القروي،مجمع عيادات المحجوب” للوقوف على سير العمل بها.

وأطلع معيتيق على المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل تلك المرافق الصحية ونجاحات العاملين التي حققوها خدمة للمرضى وفق الإمكانات المتاحة.

وأشاد عضو المجلس الرئاسي بالجهود التي يبذلونها العاملين،مشدداً على ضرورة اهتمام الوزارة بالمرافق الصحية والعمل على دعمها بالإمكانيات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمرضى.