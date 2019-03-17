ليبيا – أعرب رئيس حزب القمة عبدالله ناكر عن إدانته لهجوم نيوزيلندا الذي إستهدف إثنين من مساجد المسلمين وأدى لوفاة 49 مصلي في آخر حصيلة وذلك أثناء أداء صلاة الجمعة .

وقال ناكر في بيان صادر عن الحزي بأن الجريمة البشعة التي حدثت للمسلمين في نيوزيلندا وقت تأديتهم لصلاة الجمعة تجعلهم كم الشهداء الخالدين ويؤكد هذا الفعل وجود التطرف والإرهاب في جميع الديانات والمجتمعات علي مستوي العالم .

وأضاف : ” عندما تقتل الأرواح وتنزف الدماء بطريقة وحشية بشعة تشابه الألعاب الإلكترونية وفي بث مباشر ستعلم الي أي مستوي من الانحطاط وصلت إليه الإنسانية هذا يعني إنتشار الإرهاب في كل الديانات ” .

ودعا ناكر في ختام بيانه حكومة نيوزيلاندا الأخد بكافة الإجراءات الأمنية للمحافظة علي الجالية المسلمة لديها وتقديم الاعتذار الرسمي لكافة المسلمين داعياً الجميع للتعاون والتضامن لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أنواعه وصوره في جميع الديانات والمجتمعات .

المرصد – متابعات