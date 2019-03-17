نيوزيلندا – أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الأحد أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيريش سيحاكم في نيوزيلندا ولن يتم تسليمه لأستراليا بلده.

وأضافت في مؤتمر صحفي: “نراجع قوانين حيازة السلاح وهذه القوانين يجب أن تتغير… وسنبحث الاثنين القوانين الجدية لحيازة السلاح”.

وأشارت إلى أن جثامين الضحايا ستسلم لذوي أصحابها بدءا من اليوم، على أن تسلم جميعها لغاية الثلاثاء.

وأكدت أن مكتبها تلقى الجمعة “بيانا” من المسلح قبل دقائق من حصول الاعتداء، وقالت: “كنت واحدة من أكثر من 30 متلقيا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء… لم يتضمّن البيان أي موقع أو تفاصيل محددة”، وتم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 50 شخصا، مؤكدا اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق.

وتم توجيه تهمة القتل إلى المواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف حتى الـ5 من أبريل.

المصدر: وكالات