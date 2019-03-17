إيران – اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، الولايات المتحدة الأمريكية، بإحداث توتر وإرباك في سوق النفط العالمية، منذ 2018.

وقال زنجنه، في كلمة له، نقلها الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، مساء السبت، إن الولايات المتحدة تسببت في توترات بسوق النفط، “وهم مسؤولون عن ذلك.. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن السوق ستكون أكثر توترا”.

ووفق رصد لـ “الأناضول”، الأسبوع الماضي، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 8 مرات، منذ أبريل/ نيسان 2018، انتقد فيها ارتفاعات أسعار النفط، وتحكم “أوبك” في الإمدادات، دفعت الأسعار للصعود والهبوط.

وتواجه إيران عقوبات أمريكية استهدفت صناعة النفط منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، دفع إنتاج طهران لفقدان 1.1 مليون برميل يوميا، من 3.8 ملايين برميل قبل العقوبات، إلى 2.74 مليون برميل في فبراير/ شباط الماضي، بحسب أرقام “أوبك”.

ومنحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت ينتهي خلال وقت لاحق من مارس/آذار الجاري.

وذكر الوزير الإيراني، “لا نعرف ما إذا كانت الإعفاءات الأمريكية سيتم تمديدها أم لا، سنقوم بعملنا لكنهم (الولايات المتحدة) يقولون شيئا جديدا كل يوم”.

وإيران، كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات.

الأناضول