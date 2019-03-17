فلسطين – أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية أن حركة حماس في قطاع غزة “اختطفت” مدير الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، مؤكدة إدانتها لهذا الإجراء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في بيان إدانتها: “اختطفت ميليشيا حماس مدير الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله في غزة”.

ووصفت الهيئة “هذه الجريمة بأنها عمل من أعمال العصابات المنظمة، وتجاوز لكل الخطوط الحمر”، مطالبة بالإفراج الفوري عن القدرة، وعن جميع المعتقلين، وتحديدا الصحفيين. وأكدت الهيئة أنها ستتابع هذا الموضوع على جميع المستويات الداخلية والخارجية.

وأضافت: “حركة حماس لم تكتف بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحفيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لن نمر عليها مرور الكرام”.

المصدر: وفا