ليبيا – أجرت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز أمس السبت زيارة إلى منطقة ورشفانة للقاء رؤساء البلديات وشيوخ وأعيان من المنطقة وكذلك المسؤولين الأمنيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني من المنطقة.

بعثة الأمم المتحدة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وليامز عقدت 3 إجتماعات في مديرية أمن الجفارة والعزيزية ومدينة الزهراء مع طيف واسع من ممثلين عن المنطقة من مشائخ وقيادات قبلية وعمداء بلديات وسياسيين وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني وعن المرأة.

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ولفتت البعثة إلى أن وليامز إستمعت خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن احتياجات منطقة ورشفانة وهموم أهلها وقدمت إحاطة حول خطة عمل الأمم المتحدة بما فيها الملتقى الوطني المرتقب بينما أعرب الحاضرون عن دعمهم للملتقى لإنهاء المرحلة الإنتقالية والوصول لحل سياسي يرضي الجميع.

وقالت البعثة إن وليامز حضرت ووفد من البعثة اجتماعاً موسعاً في مدينة الزهراء حضره شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية وأمنية وعمداء من سبع بلديات في المنطقة” السواني،العزيزية،العامرية،الزهراء ،المعمورة ،الناصرية،الماية”.

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وقالت نائبة المبعوث الأممي :”أنا أعلم أن البعثة كانت غائبة عنكم في السنوات الماضية ولكن أعدكم أن تكون هذه الزيارة بداية علاقة وطيدة مع جميع مكونات هذه المنطقة ومعي مسؤولين من أقسام مختلفة ومهمة في البعثة وهذا دليل على أهمية هذه المنطقة بالنسبة للبعثة ولهذا التواصل بيننا هذه الزيارة هي زيارة تاريخية ولن تكون الأخيرة”.

كما أجرت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية رفقة وفد من البعثة بزيارة إلى مستشفى الزهراء ومدرسة عمر المختار الثانوية في المعمورة للإطلاع على الأضرار الناجمة عن الحروب في منطقة.

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