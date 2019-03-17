السعودية – بدأت البورصة السعودية الرئيسية، الأحد، أول اكتتاب في 2019 يستمر حتى 21 من الشهر الجاري، ويخص شركة “المعمر لأنظمة المعلومات”، كأول طرح من نوعه في مجال أنظمة المعلومات بالبورصة.

واكتتاب اليوم، يمثل الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد، للاكتتاب في 480 ألف سهم، تمثل 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 45 ريالا (12 دولار) للسهم الواحد.

وطرحت شركة “المعمر” 4.8 ملايين سهم، تمثل 30 بالمائة من رأسمالها، 90 بالمائة من الأسهم المطروحة تم طرحها للمستثمرين من المؤسسات وتم تغطيتها 1.1 مرة (110 بالمائة).

وحسب مسح لـ”الأناضول”، شهدت البورصة السعودية الرئيسة طرحين أوليين العام الماضي، واكتتابا وحيدا في 2017.

وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، 190 شركة موزعة على 20 قطاعا.

الأناضول