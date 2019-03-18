ألمانيا تعزز إجراءات الرقابة على حدودها مع هولندا على خليفة إطلاق النار في أوتريخت

ألمانيا تعزز إجراءات الرقابة على حدودها مع هولندا على خليفة إطلاق النار في أوتريخت

ألمانيا – أعلنت الشرطة الألمانية رفع درجة التأهب والرقابة على الحدود مع هولندا عقب إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

ونقلت وكالة “تاس” عن متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية قولها: “نتبادل المعلومات مع زملائنا في هولند، وكذلك مع شرطة ولاية شمال الراين -وستفاليا الفيدرالية.. عززنا السيطرة في مناطق مدينتي كليف وآخن (الحدوديتين)”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وقع إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية، التي تقع على بعد 100 كيلومتر من الحدود الألمانية.

ونتيجة لهذا الحادث، وفقا للشرطة المحلية، فقد قتل شخص وأصيب آخرون. ولم يتم الإبلاغ عن العدد الدقيق للضحايا وجنسياتهم.

وقد رفعت السلطات في هولندا مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى مستوى.

المصدر: تاس