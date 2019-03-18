أنقرة تعلن عن عملية مشتركة مع طهران ضد “العمال الكردستاني”

أنقرة تعلن عن عملية مشتركة مع طهران ضد “العمال الكردستاني”

تركيا – أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بدء عملية مشتركة مع إيران ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني صباح اليوم الاثنين على الشريط الحدودي بين البلدين.

ونقلت وكالة الأناضول عن صويلو قوله: “بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة”.

يأتي هذا بعد تصريحات أدلى بها صويلو في وقت سابق من هذا الشهر، عبر فيها عن أمل تركيا في إطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد مقاتلي العمال الكردستاني، مضيفا أن “شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه الدولة التركية منذ فترة طويلة، ونحاول معا التقدم في هذه القضية وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا”.

ولا يقتصر تعاون أنقرة مع طهران في محاربة المسلحين الأكراد على عمليات أمنية مشتركة، بل يشمل أيضا الجدار الحدودي العازل بين البلدين الذي شرعت إيران في بنائه منذ أشهر لمنع عمليات تسلل عناصر الكردستاني عبر الحدود.

ينفذ الجيش التركي بانتظام غارات جوية ضد مقاتلي العمال الكردستاني في شمال العراق، كما ينفذ عمليات داخل الأراضي التركية لاعتقال أعضاء التنظيم الذي يصنف مجموعة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات