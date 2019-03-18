قليلون أيضا يأكلون العسل الطبيعي بعد أخذه من خلية النحل مباشرة، على الرغم من وجود مئات الآلاف من النحل في الخلية، لكنهم في هذه الحالة يرتدون ملابس خاصة تقيهم من لسعات النحل.

لكن لا أحد ربما يأكل عسل النحل على طريقة سوك محمد دلال، وهو مربي النحل في ولاية البنغال الغربية في الهند، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

فكما يظهر شريط الفيديو يبدو أن لمحمد طريقته غير العادية في جمع عسل النحل وأكله، وربما يكون الوحيد الذي يلجأ إلى هذه الطريقة لجمع العسل وأكله مباشرة من النحل.

وتعتمد طريقة محمد على جمع النحل ووضع في فمه مباشرة، وذلك خلال قيامه بعمل في مزرعة النحل خاصته.

وهو بذلك يجمع العسل في فمه ثم يأكله، من دون خشية من لسعات النحل أو مهاجمته له، وكأنه أقام علاقة وطيدة مع النحل الذي يربيه.

ويبدو من الفيديو أن محمد دلال لا يرتدي حتى الملابس الواقية من لسعات النحل، فلا هو يخشاها ولا هي تخشاه.

وبعد أن ينتهي من جمع العسل وأكله، يعمد سوك محمد دلال إلى بصق العسل دفعة واحدة.

ويزعم محمد دلال أنه طور مقاومة ضد لسعات النحل، موضحا ذلك بجمع كميات كبيرة من النحلووضعها داخلة فانيلته.

وتحذر سكاي نيوز عربية من محاولة تقليد طريقة سوك محمد دلال في جمع العسل، فهي بالتأكيد ليست أمرا يجب تقليده.