ليبيا – طالب وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي بالإسراع في وضع قوانين وضوابط تحمي القطاع الخاص وتمنحه فرص القيام بمشاريع استثمارية كبرى.

العيساوي دعا في تصريحات خاصة لموقع “ليبيا الإقتصادية ” اليوم الاثنين إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص،لافتاً إلى أن القطاع الخاص يملك المقدرة على المشاركة الإيجابية في إعمار ليبيا.

وصرح بأن هناك عروض عديدة من القطاع الخاص لإنشاء مطارات وموانئ وافكار جديدة لمشاريع خدمية قدمت بشكل رسمي ،مشيراً إلى أن هناك مدن صناعية أنشئت بشكل كامل من قبل القطاع الخاص والتي سيتم الاستفادة من هذه الأفكار في سد العجز.