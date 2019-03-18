الولايات المتحدة – اكتشف باحثون نوعا جديدا من العناكب وعمدوا إلى تسميته تيمنا بـ “قوات الصدمة” في حرب النجوم، لأن الأنواع المختلفة تبدو مثل بعضها البعض.

وتعد الأنواع الجديدة من بين أولى العناكب ذات الأرجل الصلعاء، المسجلة في كولومبيا.

وعلى الرغم من توزعها على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى الجنوبية، إلان أن العناكب ذات الأرجل الصلعاء لم يُسجل وجودها في كولومبيا حتى آخر دراسة أجريت.

ووصف علماء العناكب ما مجموعه 6 أنواع لم تكن معروفة في البلاد.

وقال فريق البحث إن العناكب ذات الأرجل الصلعاء هي عائلة مكونة من 11 نوعا فقط، تبدو متشابهة وصغيرة إلى متوسطة الحجم، كما شكل وجودها في “شجرة الحياة” موضوعا للجدل منذ فترة طويلة.

وفي الواقع، بسبب مظهرها المتماثل تقريبا وقدرتها على التمويه، قارنها الباحثون مع “قوات الصدمة” في حرب النجوم.

وقال الباحثون إن إحدى أكثر الصفات المذهلة للعناكب ذات الأرجل الصلعاء، هي قدرتها على ربط جزيئات التربة بشعيراتها، ما يسمح لها بالتمويه عبر البيئة.

وعُثر على أحد أنواع العناكب الجديدة على ارتفاع لا يقل عن 3400 متر، وسط جبال الأنديز.

ولكن الباحثين قالوا إن لديهم أدلة على وجود أنواع تعيش على ارتفاع يفوق 4 آلاف متر.

وفي سياق عملهم الميداني، أكد الباحثون أيضا على الافتراضات السابقة، بأن العناكب ذات الأرجل الصلعاء تتكيف جيدا مع الركض عبر سطح الأرض.

ونُشرت النتائج في مجلة “ZooKeys”.

المصدر: ميرور