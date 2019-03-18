العراق – أعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، عن إعادة إصدار 24 طناً من مادة الجبن الإيراني لفشلها بالفحوصات المختبرية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها “أعادت في مركز جمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان إرسالية تتكون من 24 طناً من مادة الجبن إيراني المنشأ بسبب فشلها بالفحوصات المختبرية”.

وأوضحت، أن “إعادة الإصدار جاء بناء على تقرير لجنة الصحة العاملة في المنفذ التي بينت فشل الارسالية بالفحص المختبري من الناحية الكيميائية لاحتوائها على مادة النشأ”، مبينة أنها “اتخذت بحقها الاجراءات القانونية وسيلت بالسيل الجمركي وتمت إعادة إصدارها إلى جهة القدوم”.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الجمركية على البضائع المستوردة وتحدد على اساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن .

وكالات