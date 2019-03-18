العراق – استقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح ، اليوم الاثنين في مدینة السلیمانیة‌، المبعوث الرئاسي الامریكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب جیمس جیفري والوفد المرافق له”.

و “جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والامنية على الصعيدين العربي والاقليمي، والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وايجاد الحلول للازمات والصراعات التي تعصف بالمنطقة”.

وشدد صالح على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وايجاد الحلول للازمات والصراعات، فيما جدد المبعوث الرئاسي الامریكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب جیمس جیفري استمرار دعم بلاده للعراق.

وأكد صالح خلال القاء”حرص العراق على توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق والولایات المتحده‌ في المجالات كافة، واهمية التنسيق بين الجانبين بشأن المستجدات الامنية والسياسية”، مشدداً على “ان العراق ينطلق في بناء علاقات مع الاشقاء والاصدقاء على تحقيق المصالح الوطنية العليا”.

وأشاد صالح بـ”دعم الولايات المتحدة للعراق في مختلف المجالات لا سيما في الحرب على الارهاب و مساهمتها في إعمار المناطق المتضررة”.

من جهته، جدد جيفري “تصميم بلاده على استمرار دعمها للعراق ومساندتها له في تحقيق التقدم والنهوض في الميادين كافة، واخذ دوره الريادي في المنطقة”، مشيداً بـ”الإنتصار الذي تحقق ضد عصابات داعش الإرهابية”.

وكالات