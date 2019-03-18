السعودية – حذر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من التداعيات التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة للعقوبات على روسيا بقدراتها التكنولوجية وموارد طاقتها.

وقال الفالح، الأحد في مؤتمر صحفي في باكو التي تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق “أوبك+”، إن فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو قد يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير السعودي، أن روسيا تعد مصدرا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، كما أنها مورد نفط ضخم للصين، وأي عقوبات أمريكية جديدة عليها ستنعكس على هذه الدول، التي تتبوأ مكانة رائدة في الاقتصاد العالمي.

إضافة للغاز والنفط، أشار الوزير إلى أن روسيا بلد ريادي في التكنولوجيا، وتحتل مكانة هامة في مجال الفضاء.

وأكد عزم بلاده على مواصلة التعاون مع روسيا في سوق النفط وقال: “السعودية تجلس مع روسيا إلى طاولة مفاوضات واحدة، ونعتزم معها مواصلة بحث مسألة استقرار أسعار النفط”.

المصدر: “نوفوستي”