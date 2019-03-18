ليبيا- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد برئيس لجنة الاتحاد الافريقي موسى فكي على هامش منصة الشباب العربية والافريقية في اسوان.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إلى عدد من التطورات في افريقيا مثل الحالة في عدد من المناطق التي تعاني من النزاعات وطرق حلها سياسيا وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وتناول السيسي وفكي التطورات ذات الصلة بمعالجة قضايا اللاجئين والتشريد القسري في القارة في ضوء موضوع الاتحاد الافريقي هذا العام، فضلا عن تدابير الاصلاح المالي والاداري التي تسعى الى تطوير آليات العمل والاستعدادات للمؤتمر الافريقي القادم مؤتمر القمة في النيجر.