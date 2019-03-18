وقالت الشرطة الهولندية إن مطلق النار في حي سكني بمدينة أوتريخت لا يزال طليقا، بينما انتشر أفراد من الشرطة في مكان الواقعة، في محاولة لمطاردة المسلح.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت، بعدما قالت الشرطة إنها لا تستبعد “دوافع إرهابية” وراء الهجوم.

وبينما انطلقت عملية البحث عن المسلح الهارب، طلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، حسبما نقلت وسائل إعلامية محلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الهولندية إن السلطات تشتبه في سقوط قتيل في إطلاق النار الذي وقع داخل محطة “ترام” في مدينة أوتريخت، في تمام العاشرة و45 دقيقة من صباح الاثنين.

وبشكل منفصل ذكر مراسل لهيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) أن ملاءة بيضاء بسطت على جثة قرب موقع إطلاق النار.