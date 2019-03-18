ليبيا – استلمت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسبها ست مضخات للصرف مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن برنامجها الذي يهدف إلى مساعدة المدينة في حل المختنقات التي تمر بها .

عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي إستلم المضخات وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية هو وعدد من مخاتير المحلات في المدينة.

وستعمل المضخات المستلمة على رفع كفاءة المحطات الفرعية لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن شركة المياه والصرف الصحي عاكفة على اعادة تاهيل خط المهدية والجديد وتنفيذ خط طرد رئيسي بمشاركة البلدية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.

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