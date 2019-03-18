ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر أمس الأحد برئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهيه وعدد من اعضاء اللجنة.

الطاهر أطلح بحسب المكتب لالإعلامي لوزارة الحكم المحلي على نشاط اللجنة المركزية للإنتخابات وجاهيزيتها وترتيباتها في إجراء إنتخابات العديد من المجالس البلدية خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد إنطلاق عملية تسجيل الناخبين .

وإستعرض المجتمعون كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه اللجنة في المضي قدما لتنظيم العملية الانتخابية وتذليل كافة الصعاب إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة التي تمكن اللجنة من انجاز عملها وفقا للمواعيد المحددة.

هذا وحضر الإجتماع كل من الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عبدالحميد اشتيوى وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للادارة المحلية بالإضافة إلى مدير مكتب الوزير حسين القماطي .