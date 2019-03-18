وفيما يتعلق برفع درجة الاستعداد والنفير لقوة “البنيان المرصوص” أكد على أن الغرفة تعقد اجتماعات مستمرة وعلى جاهزية تامة لصد أي هجوم “داعشي او غير داعشي”، لافتاً إلى أن حالات الإستطلاع والبوابات تعمل بشكل مستمر على الحدود الإدارية لسرت وداخلها باستمرار بهدف رصد وتجميع المعلومات.

وتحفظ عن ذكر الأماكن المعلن بها حالة النفير والطوارئ بالمدينة لأسباب عسكرية وأمنية لكن جميع الدوريات بجنوب وشرق سرت مستمرة بعملها، مضيفاً أنه “حسب ما صرح به النعاس المجموعة التي دخلت اعتذرت من العميد وبحسب اتصال بأحد الاشخاص من مجموعة الكرامة اعتذروا عن الدخول ويجب عدم تكرار هذه الافعال التي تعتبر استفزازية”.

أما عن سبب تعزيز قوات “البنيان المرصوص” من تواجدها عن طريق إرسال قوات عسكرية كدعم لسرت بيّن أن جميع الاحتمالات واردة فإن كان المبرر محاربة “داعش” فقد حاربته البنيان المرصوص وسرت تنعم بالأمن الآن، متسائلاً عن مبرر “احتكاك” من وصفهم بـ”قوات الشرق” والدخول بالمنطقة الوسطى في حرب لها بداية وليس لها نهاية حسب تعبيره.

وأشار إلى أن قوات “البنيان المصروص” غير متخوفة وإنما مستعدة لحدوث أي طارئ ولأن سرت مستهدفة من “الدواعش” والمجموعات الإرهابية فهذا الإستعداد يعتبر روتيني لتجهيز القوة، مشدداً على ضرورة الإحتياط والحذر من أي توقع قد يحدث مستقبلاً.

وإستطرد حديثه قائلاً :”متأكد أن المؤسسة العسكرية دفعات وزملاء وتراتبيات عسكرية واعتقد أن أي احتكاك بين البنيان المرصوص وحفتر اعتبرها ليست قريبة بل بعيدة وليست سهلة لأن نتائجها ستكون كارثية وصعبة على المنطقة بالكامل ، توحيد المؤسسة العسكرية هو ما يهم نحن كضباط في الجيش لا توجد لدينا أي مبررات للاحتكاك إذا كانت مكافحة الإرهاب ليست شيء وهو موجود حتى نتحارب وأعتقد أن قصة الهجوم على سرت ليست قريبة “.

الغصري شدد على أن الجيش وبعد الجولات العديدة في ليبيا هو تحت القيادة المدنية وزمن الانقلابات انتهى بحسب تعبيرة، مشيراً إلى أهمية أن يكون الجيش بصفة عامة سواء غرب أو شرق ليبيا تحت القيادة المدنية وأن ينصاع لمدنية الدولة.

وإختتم مداخلته قائلاً :” 7 أشهر في سرت وقوات البنيان المرصوص تحارب الدواعش لا أرغب ولا يجب أن أرى قوة من أي جيش من الشرق أو قوات حفتر وغيرها تحارب البنيان المرصوص التي أثبتت جدارتها في محاربة الدواعش، لا نريد أن تكون هناك حرب بين الليبيين في المنطقة وإذا تكرر أي تدخل من قوات عملية الكرامة مرة أخرى للمنطقة سيكون لكل حادث حديث”.