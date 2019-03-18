ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري اليوم الاثنين نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي لشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها المشري والوفد المرافق له إلى موسكو.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع في ليبيا.

ومن جهته، أكد المشري على ضرورة إنهاء التعامل مع ما وصفها بـ”المؤسسات الموازية في البلاد” ، مشيراً إلى الضرر البالغ الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا على الاقتصاد الليبي حسب قوله .

وشدد رئيس المجلس الاستشاري في الوقت ذاته على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح الى ليبيا.

ومن جانبه، نوّه بوغدانوف إلى التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن ودعمها لخطة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، لافتاً إلى أن روسيا لا تدعم طرف دون الآخر في البلاد.

بوغدانوف أكد على أن بلده ترى أنه لا مجال لحل عسكري في ليبيا وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار .