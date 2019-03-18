ليبيا – وصل رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري أمس الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

المشري سيعقد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.

هذا وكان في استقبال المشري الرئيس السيناتور إيغور موروزوف نائب رئيس مجلس الفيدرالية وعضو مجموعة التعاون مع البرلمانات العربية بمجلس الاتحاد بالجمعية الاتحادية الروسية إضافة للقائم بأعمال السفارة الليبية في روسيا.