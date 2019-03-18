ليبيا – إستقبل عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الاثنين سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسين بالعاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

ومن جهته، أشاد باشاآغا بالجهود التى تقدمها تركيا لحكومة الوفاق ودعمها لها في كافة المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية منها.

وبدوره، ثمن السفير التركي المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية وعلى رأسها الترتيبات التي تشهدها العاصمة طرابلس وضواحيها من خلال تحسن الأوضاع الأمنية على كافة الأصعدة.