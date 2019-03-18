ليبيا – أشرف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي أمس الأحد على تخريج الدفعة الثانية من القوات الخاصة في حفل أقيم بمركز تدريب الجيش بمعسكر العزيزية بحضور آمر اللواء الثالث بالحرس الرئاسي بحكومة الوفاق العميد عبد الحميد أبودربالة.

جويلي أكد في كلمته التي ألقاها بالمناسبة بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على أن هذه الدفعة من القوات الخاصة والدفعة التي سبقتها تعدان لبنة أساسية في بناء الجيش الوطني الذي يجب أن يكون مؤهلاً فكرياً وبدنياً وفنياً للدفاع عن الوطن والمواطن.

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وأوضح أن القوات الخاصة هم أفراد يتميزون عن غيرهم بقدرات عالية تمكنهم من اكتساب المهارات القتالية التي يستخدمونها للقضاء علي العدو بأقل الخسائر كما يتميزون بالانضباطية العالية في تنفيذ الأوامر.

ونوّه إلى أن ما تصبوا إليه القيادة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق هو بناء جيش وطني حقيقي ولائه لله ثم للوطن ذو كفاءة قتالية عالية يتصف بحسن المظهر والسلوك ويحترم القوانين ويكون الانتساب إليه شرف كل مجتهد.