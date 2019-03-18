تركيا – أعلن اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول، استهدافهم تحقيق صادرات بقيمة 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2019.

جاء ذلك، على لسان رئيس الاتحاد، تحسين أوزتيرياقي، خلال مؤتمر صحفي تطرق فيه إلى أهداف الاتحاد في المرحلة المقبلة.

“أوزتيرياقي” قال إن صادرات المعادن خلال العام الماضي، بلغت 8.2 مليارات دولار، محققة زيادة بنسبة 18.8 مقارنة بعام 2017.

ويضم الاتحاد في بنيته 9 قطاعات مختلفة في مجال المعادن الحديدية وغير الحديدية، ويعد المصدر الأول لتوفير المعادن في السوق المحلية وأسواق عربية وأوروبية وإفريقية.

“بلدان الاتحاد الأوروبي تشكل السوق الرئيس والأكثر أهمية بالنسبة لصادرات تركيا من المعادن.. ألمانيا تتصدر بلدان الاتحاد المستوردة للمعادن التركية”، يقول رئيس الاتحاد.

وفي خطوة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، يعتزم اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول، تعزيز صادراته إلى الأسواق الحالية، والانفتاح على أسواق أخرى جديدة.

وذكر “أوزتيرياقي” أن أبرز الأسواق العالمية التي يركزون عليها، هي التي حددتها وزارة التجارة، والمتمثلة في الهند، والمكسيك، والصين، وروسيا.. “نعتزم منح الأسواق الإفريقية أهمية خاصة في المرحلة المقبلة”.

الأناضول