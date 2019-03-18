روسيا – ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه دعا نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حضور مراسم افتتاح المسجد الجامع في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أنه تعامل إيجابيا مع هذه الدعوة.

وخلال اجتماع عقده بوتين اليوم الاثنين مع ممثلين عن مجتمع جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل، دعا مفتي مسلمي شبه الجزيرة، أمير علي أبالاييف، الرئيس الروسي إلى المشاركة في مراسم افتتاح المسجد، كما اقترح أن يدعو نظيره التركي، قائلا: “هو لن يرفض دعوتك”.

ورد بوتين على هذا الاقتراح موضحا: “وجهت للتو الدعوة للرئيس التركي، وهو يعلم عن هذه المناسبة. وتعامل مع هذا المقترح، بحسب فهمي، بصورة إيجابية للغاية”.

ولم يبين الرئيس الروسي الملابسات التي وجه فيها هذه الدعوة، وأضاف: “لنرى كيف سيتطور الوضع، وما إذا كان لديه الوقت لتلبية الزيارة”.

ورجعت القرم إلى تشكيلة أراضي روسيا، التي كانت تدخل فيها من العام 1784 حتى سنة 1954، على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في الدولة الأوكرانية في 2014، وفي 11 مارس من ذلك العام اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية تغيير السلطة في أوكرانيا.

وفي 16 من الشهر ذاته أجري في المنطقة استفتاء شعبي شارك فيه 80 بالمئة من سكانها وصوت أكثر من 95 بالمئة منهم لصالح انضمام القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي، ودخلت في قوامه رسميا في 18 مارس، مما أثار توترا كبيرا في العلاقات بين الغرب وروسيا.

من جانبه، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا بأن بلاده لم ولن تعترف بشرعية “ضم روسيا للقرم”.

وكالات