السعودية – أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، الإثنين، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام، بنسبة 5.6 في المئة على أساس شهري، في يناير / كانون الثاني الماضي.

وهبطت صادرات المملكة إلى 7.254 ملايين برميل يوميا، مقابل 7.687 ملايين برميل يوميا في ديسمبر / كانون الأول السابق له.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، رغم أنها تأتي ثالثا في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.

وبدأت “أوبك+” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن بلاده ستخفض صادراتها النفطية لأقل من 7 ملايين برميل يوميا في أبريل / نيسان المقبل.

و”جودي”، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

الأناضول