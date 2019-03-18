مصر – كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الزي الجديد لمنتخب الفراعنة، الذي صممته وصنعته شركة “بوما” الألمانية، وسيكون قميص المرحلة المقبلة للمحافل القارية والعالمية.

ولقي القميص الجديد بخطوطه العشوائية المموجة، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب غرابته، مقارنة بالقميص السابق الذي صممته شركة “أديداس” الألمانية أيضا.

ونشر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، صورة لقميص منتخب الفراعنة الأول والاحتياطي، الذي سيرتديه لاعبو منتخب الفراعنة، خلال الموسم الحالي بناء على العقد مع شركة “بوما” العالمية لمدة 4 سنوات، بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022 “مونديال قطر”، حيث تعتزم “بوما” تقديم تصميم جديد كل موسم خلال فترة مدة العقد.

المصدر: وكالات