الدنمارك – ارتكب حارس مرمى فريق فايلة الدنماركي لكرة القدم، بافول بايزا، خطأ فادحا في مباراته ضد مضيفه إيسبيرغ (1-2)، التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المحلي الممتاز.

وأهدى الحارس بافول بايزا هدف الفوز لخصمه في الوقت القاتل، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع، عندما وضع الكرة على الأرض لكي يلعبها بقدمه، دون أن يلتفت من حوله، فاستغل لاعب الخصم الفنلندي جوني كاوكو، الذي بقي في منطقة الجزاء بعد سقوطه على الأرض، هفوة الحارس الفادحة، فاقتنص الكرة من أمامه وأودعها في الشباك الخالية.

ورفع فريق إيسبيرغ رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، الذي يضمن له المشاركة في دور البلاي أوف من الدوري.

بينما يقبع فايلة في قاع الدوري، برصيد 20 نقطة فقط.

المصدر: وكالات