دبي – استعرضت الحلقة الخامسة من برنامج الفنانة حلا الترك الواقعي تواجدها مع والدتها منى السابر وجدتها في احد المطاعم الفخمة في دبي، وذلك بعد انتهاء حفلها الضخم هناك.

واكدت حلا في المقطع انها جائعة ولا تريد الحديث بأي موضوع آخر. وبدت الشابة بكامل عفويتها وهي تأكل الكركند واستخدمت المطرقة اكثر من مرة لكسره واخذ اللحم من داخله، وسط مطالبة جدتها بالهدوء وتناول طعامها بطريقة أفضل.

والملفت ان حلا لم تكترث لملاحظة جدتها ونظرات والدتها وأكملت تناول طعامها بحماس وشراهة، وذلك بعدما وضعت الكفوف النايلون في يديها وهجومها على الكركند بكل عفوية وتلقائية، غير آبهة للتصوير والكاميرات.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانقسمت التعليقات بين من اعتبر تصرفها عفوي وطبيعي ويقوم به أي شخص في منزله وبين عائلته وحتى داخل المطعم. وهناك من انتقدها ورأى طريقة تناولها للطعام “مقرفة” وغير مناسبة لفنانة.