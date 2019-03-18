ليبيا – إجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية كوريا اليوم الأثنين مع لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا حيث سلمه رسالة خطية من رئيس المجلس الرئاسي.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الدور الذي تقوم به الشركات الكورية في تنفيذ المشاريع الحيوية.

وطالب سيالة برفع الحظر المفروض من الحكومة الكورية على سفر مواطنيها إلى ليبيا تمهيداً لعودة الشركات الكورية إلى ليبيا لاستئناف مشاريعها المتعاقدة عليها خاصة في مجال الكهرباء والمياه والبنية التحتية وكذلك قضية المهندس الكوري المختطف.

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و مدير ادارة شؤون اسيا واستراليا والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى كوريا ومندوب عن إدارة التعاون.

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