النمسا – دعا رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين الأوروبيين لـ”عدم الرقص على مزمار ترامب”، وضرورة اتباع سياسة أكثر استقلالية.

وفي حديث لصحيفة “دي فيلت” أعاد فان دير بيلين إلى الأذهان اتفاق إيران النووي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع الإيرانيين تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وقال فان دير بيلين: “برأي، هذا يعتبر تجاوزا لكل الحدود… على الأوروبيين الكف عن الرقص على مزمار ترامب”.

وشدد على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ممارسة سياسة أكثر استقلالية في مسائل خلافية أخرى أيضا.

وفي وقت سابق انتقد فان دير بيلين سياسية الإدارة الأمريكية بسعيها لعرقلة مد أنابيب “السيل الشمالي-2” لضخ الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية.

المصدر: RT