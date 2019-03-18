ليبيا – قام رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمود أبوحميدة برفقة آمر قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كارة والمكلفة بحماية المؤسسة يقومان بزيارة ميدانية تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسي معيتيقة.

الزيارة تهدف بحسب المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية للإطلاع على أوضاع النزلاء عن كثب وتفقد أحوالهم.

حيث صرح رئيس جهاز الشرطة القضائية أن مستوى العمل والأداء راقي جداً والسيطرة والنظام تعكس ذلك، مشيراً لملاحظته الإهتمام بالرعاية الصحية الأولية من خلال عيادة المؤسسة كذلك الإهتمام بالجانب التعليمي والمهني من خلال فصول تحفيظ القرآن الكريم وفصول التدريب المهني بجميع التخصصات.

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