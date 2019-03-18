مصر – ذكرت صحيفة ” كوميرسانت” نقلا عن مصادر مطلعة في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، أن موسكو والقاهرة قد أبرمتا صفقة لتزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة “سو-35” الثقيلة الحديثة وذخائرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة الأولية بلغت ملياري دولار، وأن تسليم المقاتلات للجانب المصري سيتم خلال عامي 2020 و2021، لافتة حسب مصادرها إلى أن الصفقة لن تقتصر على الطائرات، وأنها ستعزز طاقات مصانع “سوخوي” في كومسومولسك على آمور في الشرق الأقصى الروسي لسنوات.

من جهتها، رفضت مؤسسة “روس أوبورون إيكسبورت” لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التعليق على هذه الأنباء، ولم تنف صحتها.

“سو-35″، مقاتلة متعددة المهام من الجيل “4++”، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات “سو-27” من تصميم مكتب “سوخوي”، وينتجها مصنع “إركوتسك” لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

“سو-35″، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

من ميزاتها الفنية:

وزن الطائرة فارغة لدى الإقلاع 26090 كغ

وزن الذخائر التي تحملها 8000 كغ

المدى الأقصى للطيران 4500 كم

المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كم

السرعة القصوى 2 ماخ

الارتفاع الأعلى للتحليق 20000 متر

المصدر: RT و”إنترفاكس”