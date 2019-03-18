مصر – فيما يسعى النجم احمد عز الى رفع قضية ليمنع الفنانة زينة من الحصول على نفقة اضافية لتوأمه، نجحت الاخيرة في تجاهل كل هذه الاحداث واكملت حياتها اليومية دون اي مشاكل.

وشاركت متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها خلال تواجدها في الاسكندرية وعلقت عليها: “صورني وأنا مش واخدة بالي “. لكن سرعان ما قامت بحذفها بسبب التعليقات التي هاجمت طريقة وقوفها.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لزينة مع الفنانين ياسمين عبد العزيز وبوسي خلال حفل ميلاد نجل الاخيرة، الذي احتفلت به السبت الماضي.

وظهرت زينة في راحة تامة وهي ترقص بحركات شعبية، التي اشتهرت في تقديمها في اكثر من دور في مسلسلاتها، وظوكانت ترقص مع بوسي وياسمين، على إحدى أغاني الفنان محمود الليثي الشعبية.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي، لافتين الى ان موقفها في قضية عز قوي لذلك لا تهتم لكل الاتهامات التي يحاول توجيهها لها لتقليل قيمة النفقة التي فرضتها المحكمة عليه.