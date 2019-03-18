روسيا – نقلت قناة “زفيزدا” الروسية عن الفريق أول ألكسندر لابين، أن مقاتلة “سو-34″، استطاعت بضربة دقيقة تدمير عربة رباعية الدفع مزودة بمدفع رشاش للمسلحين في سوريا من ارتفاع 6 كم.

وأوضح لابين أن المقاتلة دمرت سيارات “بيك أب” صغيرة كانت تحمل على ما يبدو رشاشا ثقيلا أو مدفعا رشاشا مضادا للطائرات، من هذا الارتفاع، لتؤكد بذلك على قدراتها الفائقة.

وأشار إلى أن العملية نفذها طيارون يتمتعون بخبرات وكفاءات تسمح لهم بإطلاق صواريخ “جو-أرض” موجهة من طراز “إكس-35″، وإصابة الأهداف البرية مهما كانت صغيرة، وإن كانت متحركة أو واقفة.

يذكر أن مقاتلة “سو-34” قادرة على تدمير الأهداف الأرضية والجوية ليلا نهارا وفي أي ظروف جوية، بصواريخ “جو-أرض”، و”جو-جو” موجهة.

وتقدر على التحليق لـ4 آلاف كيلومتر دون التزود بالوقود، وبسرعة تصل 1.9 ألف كيلومتر في الساعة، ومحملة بـ8 أطنان من الذخيرة.

المصدر: لينتا.رو